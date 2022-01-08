Ремонт изношенных участков дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» обойдется в 317 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане отремонтируют изношенные участки дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М-7 «Волга». На эти цели готовы направить более 317 миллионов рублей из федерального бюджета.

Работы запланированы на участке км 113+600 — км 126+298, следует из документации на портале госзакупок. Подрядчика, который отремонтирует часть дороги, ищет ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Ремонт планируется начать 11 мая 2022 года. Завершить их необходимо до 5 октября 2023-го.

В этом году на ремонт направят почти 158 миллионов рублей. Оставшуюся сумму, почти 159,4 млн рублей, израсходуют в следующем году.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируется отремонтировать и изношенные участки автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. На эти цели направят почти 223 миллиона рублей из федерального бюджета.



Татьяна Демина