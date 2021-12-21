Эксперты рассказали о самых дефицитных специалистах в Татарстане

Самыми дефицитными специалистами в Татарстане сейчас являются рабочие, медики, строители и разработчики. Об этом сообщают исследователи портала по поиску работы HeadHunter.

Согласно данным исследования, в ИТ-сфере, медико-фармацевтической сфере, в сфере рабочего персонала, продаж, строительства, недвижимости и производства на одну вакансию приходится одно и менее резюме. Среди топ-менеджеров и начинающих специалистов — примерно пять резюме на предложение.

Также сообщается, что уровень профессиональной конкуренции в республике продолжает снижаться. Сейчас приходится на одну вакансию 3,4 активного резюме, тогда как раньше их было пять или шесть. В июне 2021 года был установлен антирекорд — 3,3 резюме на вакансию.

Фото: realnoevremya.ru

В начале декабря в Татарстане был отмечен рост спроса на дворников. Произошло это из-за циклона «Бенедикт».

Дарья Акимова