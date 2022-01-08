На охрану экстрим-парка «Урам» в Казани направят 3 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на охрану территории и помещений, материальных ценностей и на обеспечение контрольно-пропускного режима в экстрим-парке «Урам» готовы направить 3 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.

Охранять территорию и помещения «Урама» необходимо с момента заключения контракта и до конца 2022-го.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подрядчика, который займется охраной «Урама», ищет ГБУ «Молодежный центр РТ». От него потребуется выставить дневной и круглосуточный пост охраны, а также привлечь мобильную группу, следует из документации на портале госзакупок.

В ноябре 2021-о в Казани открылась крытая часть экстрим-парка «Урам». На двух этажах площадью 7 900 кв. м расположены экстрим-зоны и культурные пространства, открытые для всех желающих. В частности, там можно посетить центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе, зона для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами.



Татьяна Демина