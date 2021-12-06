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Россиян предупредили о возможной нехватке картофеля в следующем году

09:47, 06.12.2021 3
Россиян предупредили о возможной нехватке картофеля в следующем году
Фото: realnoevremya.ru

Союз участников рынка картофеля и овощей на совещании в Минсельхозе РФ предупредил жителей России о дефиците картофеля в предстоящем году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основными причинами нехватки называют увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи. По мнению участников рынка, заменить нехватку овоща сможет только импорт.

Кроме того, в Союзе участников рынка картофеля назвали одним из сдерживающих производство факторов нежелание торговых сетей принимать клубни небольшого размера.

Фото: pixabay.com

Ранее появлялась информация, что из-за плохого урожая цены на картофель в России могут вырасти.

Дарья Акимова
Экономика

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:54
    В Сибири не было засухи и урожаи зерновых, овощей, картофеля, грибов и ягод просто рекордные.
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  • Анонимно 10:00
    "нежелание торговых сетей принимать клубни небольшого размера." Сейчас в магните такие и лежат. Мелкие как орешки
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  • Анонимно 10:02
    Кипр поможет там картошка хорошо растёт.
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