Россиян предупредили о возможной нехватке картофеля в следующем году

Союз участников рынка картофеля и овощей на совещании в Минсельхозе РФ предупредил жителей России о дефиците картофеля в предстоящем году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основными причинами нехватки называют увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи. По мнению участников рынка, заменить нехватку овоща сможет только импорт.

Кроме того, в Союзе участников рынка картофеля назвали одним из сдерживающих производство факторов нежелание торговых сетей принимать клубни небольшого размера.

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Ранее появлялась информация, что из-за плохого урожая цены на картофель в России могут вырасти.

Дарья Акимова