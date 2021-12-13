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В Казани на поставку и монтаж цифровых автомобильных тахографов выделят 13,4 млн рублей

11:53, 13.12.2021
В Казани на поставку и монтаж цифровых автомобильных тахографов выделят 13,4 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В Казани МУП «ПАТП № 2» объявило тендер на поставку и монтаж цифровых автомобильных тахографов. Начальная цена договора — 13,4 млн рублей. Источником финансирования выступают собственные средства предприятия.

В общей сложности необходимо поставить 278 тахографов. В число услуг также входят монтаж, калибровка и активация тахографа, замена и установка датчика скорости и спидометра, а также прокладка проводки и др. Оказать услугу необходимо в течение 15 дней с момента получения заявки от заказчика.

Фото: Максим Платонов

Заявку на участие можно подать до 20 декабря. Победителя объявят по итогам аукциона, который состоится 23 декабря.

В сентябре предприятие объявляло тендер на поставку свыше 5 тысяч тонн дизельного топлива. На эти цели предусмотрели 336,9 млн рублей.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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