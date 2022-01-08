В 2021 году в Татарстане на ярмарках продали продукцию на 1,9 млрд рублей

В Татарстане по итогам 2021 года провели 23 ярмарочных дня. Из них семь организовали весной, 16 — осенью и зимой. В общей сложности продана продукция на сумму 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Ярмарки проводились на 15 площадках в Казани, на 3 площадках в Набережных Челнах и на 2 площадках в Нижнекамске. Отмечается, что уровень цен на торговых точках сложился ниже среднерозничных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В преддверии Нового года на одну из ярмарок в Набережных Челнах привезли свыше 16,5 тонны мяса птицы. Жители города смогли приобрести к праздничному столу гусей, индоуток, кроликов, говядину, баранину и другую сельскохозяйственную продукцию.

Диана Жиленкова