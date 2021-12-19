В Набережных Челнах на ярмарки «Новогодний гусь» привезли более 16,5 тонны мяса птицы

В Набережных Челнах на предпраздничные ярмарки «Новогодний гусь» привезли более 16,5 тонны мяса птицы. Об этом сообщили в мэрии города.

В преддверии Нового года горожане смогли приобрести к праздничному столу не только гусей, но и индоуток, кроликов, говядину, баранину и другую сельскохозяйственную продукцию, которую привезли из 16 районов Татарстана.

Фото: nabchelny.ru

Сельскохозяйственные ярмарки «Новогодний гусь» пройдут и сегодня. А заключительные в этом году ярмарки состоятся 25 и 26 декабря.

На прошлой неделе на сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах завезли 112 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 14 млн рублей.

Диана Жиленкова