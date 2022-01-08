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На уборку казанских улиц от снега вышли 479 рабочих и 373 единицы спецтехники

11:38, 08.01.2022 1
На уборку казанских улиц от снега вышли 479 рабочих и 373 единицы спецтехники
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня улицы Казани будут очищать от снега 479 рабочих и 373 единицы специальной техники. В их число входят 53 комбинированных дорожных машины, 78 тракторных щеток, 117 самосвалов и др. Об этом сообщили в мэрии города.

Снег будут вывозить с разных точек города. Работы будут производиться на улицах Батурина, Губкина, Рихарда Зорге, Копылова, Пушкина, Чехова, Чистопольской, а также на Мамадышском, Оренбургском, Сибирском трактах и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Вчера сообщалось, что с улиц Казани с начала зимнего сезона вывезли свыше 250 тысяч тонн снега. В общей сложности за этот период было использовано более 35 тысяч тонн противогололедных материалов.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:17
    Выйти не означает работать. Можно и воздухом подышать.
    А снега на улицах все больше и больше.
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