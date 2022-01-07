С улиц Казани с начала зимнего сезона вывезли более 255 тысяч тонн снега

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

В Казани за сутки с улиц вывезли более 14,6 тысяч тонн снега, а с начала зимнего сезона — более 255 тысяч тонн, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.



За сутки на дорогах использовали 439 тонн реагента и 908 тонн песко-соляной смеси, а с начала зимы — более 36 тысяч тонн противогололедных материалов. Сегодня днем на уборку улиц в городе вышли 385 единиц специальной техники и 481 дорожный рабочий.

Вывоз снега в течение дня будет осуществляться с участков улиц: 2-я Туринская, Айдарова, Батурина, Борисковская, Гагарина, Галактионова, Девятаева, Камая, Короленко, Кремлевская, Мавлютова, Марджани, Нагорная, Назарбаева, Павлюхина, Профессора Нужина, Саид-Галеева, Сары Садыковой, Сафьян, Солдатская, Танковая, Татарстан, Театральная, Тинчурина, Худякова, Чапаева, Чистопольская, Шмидта, Юлиуса Фучика, Рустема Яхина, а также с проспекта Ямашева, площади Свободы и других участков улиц.



Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки с казанских улиц вывезли 15 830 тонн снега.

Маргарита Головатенко