После ДТП в Татарстане с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

После ДТП с четырьмя погибшими в Альметьевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Дело возбуждено о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Расследование взято на контроль в прокуратуре Альметьевска.

Фото: прокуратура РТ

Авария произошла сегодня примерно в 15.00 в районе деревни Ильтень Бута Альметьевского района РТ. На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. По данным прокуратуры, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать другие машины, но не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Tiguan.



Погибли водитель Kia Rio, девушка 1999 года рождения, ее сестра, девушка 2005 года рождения, а также два жителя Оренбургской области — девушка и юноша 1999 года рождения.