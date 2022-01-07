В ДТП на трассе Казань-Оренбург погибли четыре человека

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане на 219-м км трассы Казань-Оренбург столкнулись автомобили Kia Rio и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и три пассажира Kia Rio, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Авария произошла сегодня примерно в 15:00 в районе деревни Ильтень Бута Альметьевского района РТ. По данным прокуратуры, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать другие машины, но не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Tiguan.

Фото: прокуратура РТ

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Проводится проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Этой ночью на трассе «Казань-Буинск-Ульяновск» столкнулись автомобили Mercedes Benz и Toyota RAV4. Погибли 60-летняя женщина и два подростка в возрасте 12 и 14 лет. По факту аварии возбудили уголовное дело.



Татьяна Демина