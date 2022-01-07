На нижнекамца возбудили уголовное дело за кражу телевизора из квартиры

36-летняя жительница поселка ЗЯБ в Челнах обратилась в полицию с заявлением о краже телевизора и Wi-Fi роутера квартирантом, которому она сдавала свою квартиру на длительный срок, сообщают «Челнинские известия».



Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Квартиранта задержали в Нижнекамске по месту его прописки. 30-летний мужчина нигде не работает, был неоднократно судим. Похищенное он продал, деньги потратил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная мера наказания по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко