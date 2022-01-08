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В праздники на стилизованных новогодних трамваях в Казани проехались более 13 тысяч пассажиров

04:33, 08.01.2022
В праздники на стилизованных новогодних трамваях в Казани проехались более 13 тысяч пассажиров
Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани с 30 декабря на стилизованных новогодних трамваях маршрута №5 проехалось более 13 тысяч казанцев и гостей столицы Татарстана, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Один из вагонов самого востребованного городского маршрута стилизован под новогодний лес, он продолжит курсировать до 14 января. Второй праздничный трамвай был украшен гирляндами уличного исполнения, а внутри вагона развесили мишуру и шары.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Дизайн трамвая, выполненный в стилистике лесной сказки, был разработан профессиональной декораторской студией.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспортАвто Татарстан

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