В Казани начал курсировать новогодний трамвай

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани на маршруте №5 начал курсировать новогодний трамвай. Чтобы создать атмосферу праздника, дизайнеры использовали еловые и электрические гирлянды, светящиеся звезды, шары и другие новогодние украшения.



Дизайн трамвая, выполненный в стилистике лесной сказки, был разработан профессиональной декораторской студией. Трамвай украсил постер с пожеланием: «Пусть 2022 год принесет вам только хорошие новости!».

Новогодний дизайн вагона самого протяженного казанского маршрута сохранится до 14 января, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани 31 декабря до полуночи продлят работу общественного транспорта.

Маргарита Головатенко