Работы по переключению стоков с КНС «Верхняя» на «Заречную» в Казани обойдутся в 283 миллиона рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани стоки с канализационно-насосной станции «Верхняя» переключат на КНС «Заречная». На строительно-монтажные работы направят более 283 миллионов рублей.

Подрядчика, который займется переключением стоков, ищет казанское МУП «Водоканал». Работы необходимо завершить до 30 апреля 2022 года, следует из документации на портале госзакупок.

Работы по переключению стоков с КНС «Верхняя» на «Заречную» профинансирует «Водоканал» из собственных средств.

Фото: Ринат Назметдинов

Строительство канализационно-насосной станции «Заречная» мощностью 20 тыс. куб. в час в Казани завершили в 2021 году. Она рассчитана на прием и транспортировку сточных вод практически половины города.

Татьяна Демина