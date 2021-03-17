1,7 млрд рублей и 20 тысяч кубометров стоков: в Казани готова к вводу КНС «Заречная»

12:30, 17.03.2021 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани завершили строительство канализационно-насосной станции «Заречная» мощностью 20 тыс. куб в час. Ввод КНС снимет одну из злободневных проблем — перегрузки канализационной системы столицы, станция будет принимать и транспортировать сточные воды практически половины города. «Заречная» позволит построить в Кировском районе 4 млн кв. м жилья для 250 тыс. человек, что равно населению Нижнекамска. Сегодня достроенный объект вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным смогли увидеть журналисты.


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