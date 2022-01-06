МВД Казахстана заявило, что отказавшихся сложить оружие «ждет уничтожение»

МВД Казахстана предупредило, что отказавшихся сложить оружие «ждет уничтожение». Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

В стране продолжаются беспорядки. По данным МВД Казахстана, погибли 18 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату». Еще 748 силовиков получили различные ранения. Задержаны 2 298 человек.



Несколькими часами ранее сообщалось, что в Алма-Ате началась стрельба. Военные по громкоговорителям потребовали от протестующих покинуть площадь Республики. Они предупредили, что могут открыть огонь.

Сложная обстановка сохраняется и в ряде других городов Казахстана.



Татьяна Демина