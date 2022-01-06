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МВД Казахстана заявило, что отказавшихся сложить оружие «ждет уничтожение»

18:59, 06.01.2022 1
МВД Казахстана заявило, что отказавшихся сложить оружие «ждет уничтожение»
Фото: gov.kz

МВД Казахстана предупредило, что отказавшихся сложить оружие «ждет уничтожение». Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

В стране продолжаются беспорядки. По данным МВД Казахстана, погибли 18 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату». Еще 748 силовиков получили различные ранения. Задержаны 2 298 человек.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в Алма-Ате началась стрельба. Военные по громкоговорителям потребовали от протестующих покинуть площадь Республики. Они предупредили, что могут открыть огонь.

Сложная обстановка сохраняется и в ряде других городов Казахстана.

Татьяна Демина
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:31
    Напугали ежа голой ж…ой. А что уничтожители не уничтожаемы? Уверовали в бессмертность. Печально.
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