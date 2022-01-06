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ТАСС: в Алма-Ате началась сильная стрельба

15:55, 06.01.2022 2
ТАСС: в Алма-Ате началась сильная стрельба
Фото: Максим Платонов (архив)

В Алма-Ате началась сильная стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, который находится в городе.

По его информации, военные по громкоговорителям потребовали от протестующих покинуть площадь Республики. Они предупредили, что могут открыть огонь.

СМИ писали, что протестующие направляются в центральной площади Алма-Аты. Там продолжаются беспорядки. Вооруженные люди грабят магазины. Полиции в городе не наблюдается.

Неспокойная обстановка и в других городах Казахстана. Так, в Нур-Султане у резиденции президента страны дежурят силовики.

Беспорядки в Казахстане продолжаются несколько дней. В страну уже направлены коллективные миротворческие силы Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Жертвами массовых протестов стали силовики — по последним данным, в Алма-Ате погибли 13 человек. Еще сотни казахстанцев пострадали.

Татьяна Демина
Происшествия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:06
    Всем мира, добра и благополучия.
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  • Анонимно 16:18
    В Казахстане блатной авторитет вроде сказал , что эту тему с беспределом разрулит в ближайшее время .
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