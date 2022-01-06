ТАСС: в Алма-Ате началась сильная стрельба

Фото: Максим Платонов (архив)

В Алма-Ате началась сильная стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, который находится в городе.

По его информации, военные по громкоговорителям потребовали от протестующих покинуть площадь Республики. Они предупредили, что могут открыть огонь.

СМИ писали, что протестующие направляются в центральной площади Алма-Аты. Там продолжаются беспорядки. Вооруженные люди грабят магазины. Полиции в городе не наблюдается.



Неспокойная обстановка и в других городах Казахстана. Так, в Нур-Султане у резиденции президента страны дежурят силовики.

Беспорядки в Казахстане продолжаются несколько дней. В страну уже направлены коллективные миротворческие силы Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Жертвами массовых протестов стали силовики — по последним данным, в Алма-Ате погибли 13 человек. Еще сотни казахстанцев пострадали.



Татьяна Демина