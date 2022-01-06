Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13

Число погибших силовиков в Алмате достигло 13, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комендатуру города.



Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату», сообщил собеседник агентства.

Несколько позднее СМИ сообщили о третьем найденном обезглавленном силовике, пока эту информацию официально не подтвердили.

Известно, что в беспорядках пострадали еще 353 человека.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Сегодня Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Маргарита Головатенко