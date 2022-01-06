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Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13

12:57, 06.01.2022 2

Число погибших силовиков в Алмате достигло 13, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комендатуру города.

Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату», сообщил собеседник агентства.

Несколько позднее СМИ сообщили о третьем найденном обезглавленном силовике, пока эту информацию официально не подтвердили.

Известно, что в беспорядках пострадали еще 353 человека.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Сегодня Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:30
    Страшен штамм омикрон. Перед ним пасуют даже силовики.
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  • Анонимно 13:31
    объявите полные цифры,мы уже привыкли.
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