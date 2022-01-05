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Четвертый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж Эдуарда Николаева

17:55, 05.01.2022
Четвертый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж Эдуарда Николаева
Фото: dakar.com

Экипаж пилота российской команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева выиграл четвертый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Он преодолен дистанцию в 465 километров за 4 часа 14 минут 46 секунд.

Вторым к финишу пришел экипаж пилота «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова. Он уступил Николаеву 3 минуты 35 секунд.

Третье место за экипажем пилота «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова. Он уступил 5 минут 35 секунд.

Напомним, в третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков первым оказался экипаж Сотникова. На данный момент он лидирует в общем зачете.

Фото: dakar.com

Николаев, выигравший четвертый этап «Дакара», в общем зачете находится на втором месте. Ралли-марафона проходит в Саудовской Аравии.

Татьяна Демина
СпортАвто Татарстан

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