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В России за сутки выявили 15 772 случая заболевания коронавирусом

11:33, 05.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 15 772 случая заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 15 772 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 585 984 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 25 581 человека, всего выздоровевших — 9 600 728 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 828 россиян, всего от инфекции скончались 313 015 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зарегистрировали 15 903 новых случая COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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