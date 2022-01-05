В России за сутки выявили 15 772 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 15 772 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 585 984 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 25 581 человека, всего выздоровевших — 9 600 728 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 828 россиян, всего от инфекции скончались 313 015 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зарегистрировали 15 903 новых случая COVID-19.

Маргарита Головатенко