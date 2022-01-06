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Путин ждет предложений по борьбе с пытками в местах лишения свободы

10:28, 06.01.2022
Путин ждет предложений по борьбе с пытками в местах лишения свободы
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений после своей ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря 2021 года. Он поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, находящимся в СИЗО и колониях.

Вопрос о пытках Путину задала телеведущая Ксения Собчак. Президент РФ заявил, «что это, к сожалению, проблема не только России» — она общемировая.

— Наказания за эти правонарушения неизбежны, — обратил внимание глава государства.

Путин отметил, что Следственный комитет России занимается расследованием 17 уголовных дел по фактам пыток в местах лишения свободы.

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