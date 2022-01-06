Новости происшествий

10:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек

10:16, 06.01.2022
В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек
Фото: скриншот видео/соцсети

В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек. Об этом сообщил республиканский Минздрав.

Из них почти 400 госпитализированы.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане и привлечения виновных к уголовной ответственности. Также будет организована прямая линия для предоставления информации о пострадавших и пропавших без вести «в результате действий преступных группировок».

Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также