В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек
В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек. Об этом сообщил республиканский Минздрав.
Из них почти 400 госпитализированы.
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане и привлечения виновных к уголовной ответственности. Также будет организована прямая линия для предоставления информации о пострадавших и пропавших без вести «в результате действий преступных группировок».Происшествия
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