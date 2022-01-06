В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек

Фото: скриншот видео/соцсети

В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек. Об этом сообщил республиканский Минздрав.

Из них почти 400 госпитализированы.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане и привлечения виновных к уголовной ответственности. Также будет организована прямая линия для предоставления информации о пострадавших и пропавших без вести «в результате действий преступных группировок».