В США заявили, что не намерены отвечать пункт за пунктом на предложения России по гарантиям безопасности

США не намерены отвечать пункт за пунктом на разработанные Россией предложения по гарантиям безопасности. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Чем закончатся планируемые на 10 января российско-американские переговоры, США не знают. К обсуждению вопросов, среди которых будет тема вторжения в другие страны, американская сторона намерена подойти прагматично, с целью добиться результата, заверила Псаки.

— Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса <...>, если они [российские власти] сядут за стол переговоров готовыми к этому, — добавила она.

Кроме темы вторжения в другие государства, США планируют обсудить с Россией в ближайшее время вопросы применения химического оружия на иностранной территории, пишет ТАСС.

Российско-американские переговоры должны пройти на следующей неделе в Женеве. Россия намерена добиваться от США твердых гарантий безопасности, заявила в конце прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Татьяна Демина