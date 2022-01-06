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В США заявили, что не намерены отвечать пункт за пунктом на предложения России по гарантиям безопасности

08:27, 06.01.2022
В США заявили, что не намерены отвечать пункт за пунктом на предложения России по гарантиям безопасности
Фото: pixabay.com

США не намерены отвечать пункт за пунктом на разработанные Россией предложения по гарантиям безопасности. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Чем закончатся планируемые на 10 января российско-американские переговоры, США не знают. К обсуждению вопросов, среди которых будет тема вторжения в другие страны, американская сторона намерена подойти прагматично, с целью добиться результата, заверила Псаки.

— Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса <...>, если они [российские власти] сядут за стол переговоров готовыми к этому, — добавила она.

Кроме темы вторжения в другие государства, США планируют обсудить с Россией в ближайшее время вопросы применения химического оружия на иностранной территории, пишет ТАСС.

Российско-американские переговоры должны пройти на следующей неделе в Женеве. Россия намерена добиваться от США твердых гарантий безопасности, заявила в конце прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Татьяна Демина
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