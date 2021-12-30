В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с США в Женеве

Переговоры России с США в Женеве состоятся 10 января. Альтернативы этой дате нет, заявили в МИД России.

РФ на этих переговорах будет добиваться от США твердых гарантий безопасности России, передает ТАСС слова официального представителя МИД Марии Захаровой.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Фото: mid.ru

Сегодня вечером президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией. Лидеры двух стран встречались в Женеве в июне этого года.

На этой неделе СМИ сообщали, что США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и по Украине 10 января. А 12 января планируется заседание Совета Россия — НАТО.



Татьяна Леухина