Жители Татарстана стали получать меньше травм из-за катания на тюбингах
Количество травм, полученных из-за катания на тюбингах, или как их еще называют «ватрушках», в Татарстане заметно сократилось. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил врач-травматолог ГКБ №7 Булат Зиатдинов.
Если в прежние годы в новогодние каникулы был «страшный наплыв» пациентов с переломами и ушибами, то в этом году их намного меньше. Как считает Зиатдинов, население наконец услышало врачей и стало более внимательным и осторожным.
Причем, отметил он, страшны и опасны не сами тюбинги, а места катания на них. Избежать травм, порой несовместимых с жизнью, позволят ровные поверхности и отсутствие рядом деревьев и прочих препятствий.
Врач посоветовал средством для катания с горки выбрать ледянки — у них ниже центр тяжести, что позволяет избежать резких опрокидываний.
Этой осенью в России предложили ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает, что кататься на них стоит только детям старше 12 лет.
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