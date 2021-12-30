Жители Татарстана стали получать меньше травм из-за катания на тюбингах

Фото: Максим Платонов (архив)

Количество травм, полученных из-за катания на тюбингах, или как их еще называют «ватрушках», в Татарстане заметно сократилось. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил врач-травматолог ГКБ №7 Булат Зиатдинов.

Если в прежние годы в новогодние каникулы был «страшный наплыв» пациентов с переломами и ушибами, то в этом году их намного меньше. Как считает Зиатдинов, население наконец услышало врачей и стало более внимательным и осторожным.

Причем, отметил он, страшны и опасны не сами тюбинги, а места катания на них. Избежать травм, порой несовместимых с жизнью, позволят ровные поверхности и отсутствие рядом деревьев и прочих препятствий.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Врач посоветовал средством для катания с горки выбрать ледянки — у них ниже центр тяжести, что позволяет избежать резких опрокидываний.

Этой осенью в России предложили ввести возрастное ограничение на использование тюбинга. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает, что кататься на них стоит только детям старше 12 лет.



Ангелина Панченко