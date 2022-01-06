Профессор КФУ рассказал, когда в 2022 году можно увидеть солнечные и лунные затмения

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году ожидается два лунных и два солнечных затмения. Однако их все увидеть не получится, предупредил профессор Института физики Казанского федерального университета, директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.

— Затмение Солнца 30 апреля мы не увидим, а вот 25 октября на европейской части будет наблюдаться частная фаза затмения: диск Солнца закроется Луной на 60 процентов, — объяснил ученый.

Первое лунное затмение 2022-го, которое ожидается 16 мая, татарстанцам тоже не удастся увидеть, заявил Нефедьев. Следующее произойдет 8 ноября, «будет наблюдаться полутеневая частная фаза».

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того в этом году можно будет увидеть звездопады, сообщает медиапортал КФУ.

— Дело в том, что облака метеорной пыли находятся на траектории движения Земли вокруг Солнца, но каждый год они несколько сдвигаются по орбите, поэтому количество метеорных частиц, влетающих в атмосферу и сгорающих в ней, в разные годы бывает разным. В этом году их будет достаточно много, — объяснил профессор Нефедьев.

Ранее в Институте прикладной астрономии РАН рассказали, что в 2022 году жители России увидят два затмения, два суперлуния и четыре звездопада. Суперлуния станут заметны 14 июня и 13 июля.



Татьяна Демина