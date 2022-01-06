Aurus может перейти под контроль КАМАЗа

Фото: Максим Платонов

Первый российский производитель люксовых автомобилей Aurus переходит под контроль компании КАМАЗ, сообщает портал Drom.ru со ссылкой на собственные источники.



Согласно информации источников, знакомых с ситуацией в компании, состав партнеров проекта покинут группа Sollers и автомобильный институт ФГУП НАМИ.

Причина изменений заключается в проблемах с производством седанов и лимузинов Aurus Senat. Производство стартовало 31 мая 2021 года и до сих пор не смогло набрать запланированного темпа, качество предсерийных экземпляров тоже не соответствует классу автомобилей Aurus.

Помимо этого, Aurus пока получил лишь около 60 предоплаченных заказов, а по плану завод в Елабуге должен выдавать более 600 седанов ежегодно.

По данным базы «Картотека» доля в 63,5% в уставном капитале ООО «Аурус» принадлежит институту НАМИ, еще 36% владеет «Фонд обороны безопасности и развития Тавазун» из Объединенных Арабских Эмиратов. Sollers владеет долей в 0,5%.

Фото: Максим Платонов

В октябре у Aurus появился первый официальный партнер в Санкт-Петербурге — ГК АВТОDOM.

Маргарита Головатенко