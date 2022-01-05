В Болгаре презентовали национальный проект «Туганбатыр»

В Болгаре проходит первое мероприятие Года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии — Всероссийский мусульманский форум. Сегодня его участникам презентовали национальный проект «Туганбатыр», который возрождает образ татарского батыра.

Его образ представят в комиксах, мобильных квестах и компьютерных играх, мультфильмах и пр. В частности он появится в книге-сказке «Легенды Туган Батыра», над которой работает народный писатель Татарстана, известный драматург Зульфат Хаким.



— По задумке разработчиков, преемственность семейных традиций является наиболее важным посылом, который должен нести Туганбатыр — он должен возвращать к истокам молодое татарское поколение, которое, покидая отчий дом, погружается в мультикультурные условия и утрачивает семейные ценности, — говорится в сообщении на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.

Проектом «Туганбатыр» занимается Национально-туристический комплекс «Туган авыл» и ДУМ РТ. Общественности его намерены презентовать уже этой весной.

Напомним, Всероссийский мусульманский форум продолжит работу до 8 января. Заезд участников прошел еще накануне. Мероприятие — своеобразный съезд российских мусульман на реку Итиль. В нем принимают участие единоверцы из Татарстана, Москвы, Ленинградской, Свердловской областей, Кузбасса, Башкортостана, Марий Эл и других регионов России.

Татьяна Демина