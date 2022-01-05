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Кадыров о протестующих в Казахстане: «Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание»

16:59, 05.01.2022 2
Кадыров о протестующих в Казахстане: «Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание»
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Казахстане. «Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — оценил он действия митингующих.

— Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров, — заявил Кадыров во время прямого эфира в своем instagram-аккаунте.

Глава Чечни рассказал, что «нам судьба Казахстана не безразлична». Он призвал жителей страны вести себя мирно и не разрушать государство и его экономику.

Кадыров обратил внимание, что происходящее в Казахстане для Чечни знакомое явление:

— Нас тоже подвели так же, как и вас сегодня, к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали воспитанники спецслужб разных государств, — заявил он.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:13
    Кадыров как всегда уж - зрит в корень
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  • Анонимно 17:19
    Кадыров прав. Только этому чт-то предшествовало. И не думаю, что только из низов. А скорее всего политика разворота на Запад. И чужой пример (Украина) никого ничему не учит.
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