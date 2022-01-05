Кадыров о протестующих в Казахстане: «Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Казахстане. «Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — оценил он действия митингующих.

— Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров, — заявил Кадыров во время прямого эфира в своем instagram-аккаунте.

Глава Чечни рассказал, что «нам судьба Казахстана не безразлична». Он призвал жителей страны вести себя мирно и не разрушать государство и его экономику.

Кадыров обратил внимание, что происходящее в Казахстане для Чечни знакомое явление:

— Нас тоже подвели так же, как и вас сегодня, к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали воспитанники спецслужб разных государств, — заявил он.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина