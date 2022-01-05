СМИ: митингующие в Алма-Ате разоружили полицию

Фото: скриншот видео/соцсети

В Алма-Ате продолжаются протесты. Митингующие даже разоружили полицейских — отобрали огнестрельное оружие, щиты и дубинки.

Сотрудников правоохранительных органов в Алма-Ате на данный момент нет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, который находится в городе.

Согласно последнему сообщению полиции Алма-Аты и коменданта города, было сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских, разгромлено 120 магазинов, 180 кафе и ресторанов, порядка 100 офисов малого и среднего бизнеса. В целом пострадали около 500 гражданских лиц. В других городах Казахстана протесты идут чуть более мирно, чем в Алма-Ате. Но и там есть пострадавшие. Подробности — в материале «Реального времени».





Татьяна Демина