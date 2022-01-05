Прокуратура отреагировала на сообщения о заколоченной горке на детской площадке, в которую провалился ребенок

Прокуратура проверила сообщения о заколоченной горке в Набережных Челнах. В соцсетях местная жительница написала, что ее 5-летний сын скатился с горки и остался в трубе, поскольку горка была заколочена. Мама и брат мальчика не смогли самостоятельно ему помочь. Освободить ребенка помог мужчина.



Установлено, что игровую площадку обслуживает ООО «Альянсжилсервис». По закону управляющая организация должна обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан и содержать в надлежащем состоянии детские площадки, находящиеся на придомовых территориях. Владелец детской площадки должен проводить визуальный осмотр, чтобы выявлять неисправности и посторонние опасные предметы. Не реже раза в год эксплуатант должен оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и корректировать их, если в этом есть необходимость.

ООО «Альянсжилсервис» бездействовал и этим нарушил права граждан, в частности несовершеннолетнего ребенка. Прокуратура Челнов внесла в адрес руководителя ООО «Альянсжилсервис» представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Трубу горки демонтировали, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес индивидуального предпринимателя, который устроил катание детей на «банане» у главной елки в Челнах.

Маргарита Головатенко