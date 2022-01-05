Прокуратура внесла представление в адрес предпринимателя, незаконно катавшего детей на «банане» в Челнах

Фото: кадр видео

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес индивидуального предпринимателя, который устроил катание детей на «банане» у главной елки в Челнах, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Аттракцион работал на площади «Азатлык» в течение нескольких дней и пользовался популярностью, однако власти обратили на это внимание после возмущений в соцсетях местного активиста — он счел привязанный к снегоходу «банан» опасным.

Предприниматель получал разрешение на размещение на площади «Азатлык» карусели «Ветерок», батутного комплекса «Кенгуру» и сетчатого батута. Но, организовав катание на «зимнем банане» (в комплекте со снегоходом), не предусмотренное перечнем, он нарушил законодательство.

Этим самым предприниматель, по заключению прокуратуры, на мероприятиях создал помехи движению пешеходов, в том числе несовершеннолетних. Также катание на «банане» представляло собой угрозу безопасности участников массового мероприятия.

Фото: прокуратура РТ

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены.

Маргарита Головатенко