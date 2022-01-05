МИД РФ: Россия следит за развитием ситуации в Казахстане
Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, сообщили в МИД РФ.
У ведомства нет данных о пострадавших российских гражданах, информирует ТАСС.
В настоящее время в Алматы продолжились массовые протесты, происходят столкновения с силовиками. Сообщалось, что протестующие захватили акимат в Алматы.
Напомним, со 2 января Казахстан захлестнула волна протестов против резкого повышения цены на сжиженный газ. Минувшей ночью в Алматы это переросло в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты. Протестующие в крупных городах Казахстана требовали отставки правительства, которая в итоге произошла.
Ночью в ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек, по 13 фактам хулиганства и нападений возбудили уголовные дела. Режим чрезвычайного положения и комендантский час ввели в Алматинской и Мангистауской областях.
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