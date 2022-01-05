Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по числу выданных потребительских кредитов

По итогам 11 месяцев 2021 года Татарстан вошел в число регионов, где выдали наибольшее количество потребкредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в республике за отчетный период жители получили 514 тыс. кредитов. Это позволило Татарстану занять пятое место среди регионов России.

Места с первого по четвертое заняли Москва (818,8 тыс. кредитов), Подмосковье (707,8 тыс.), Краснодарский край (581,4 тыс.) и Башкирия (522,3 тыс.).

Также Татарстан вошел в число регионов, показавших наибольшую динамику роста количества выданных потребкредитов — +22%.

Всего по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в январе-ноябре 2021 года было выдано 15,09 млн потребительских кредитов — это на 5,1% больше по сравнению с 11 месяцами 2020 года.