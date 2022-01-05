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В Госдуме предложили запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года

09:22, 05.01.2022 1
В Госдуме предложили запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. По его словам, над этой инициативой работают в некоторых странах Европы.

— Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в России в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает «белку в колесе». Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций», — цитирует его «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что появляются новые угрозы — это, по словам Хамзаева, снюсы, айкосы и вейпы.

Напомним, с 2022 года в России уже ужесточили наказания для курильщиков. Их начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:04
    Отличная новость!! Давайте так сделаем!!! Спасем наших детей!!!
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