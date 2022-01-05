В Госдуме предложили запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. По его словам, над этой инициативой работают в некоторых странах Европы.

— Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в России в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает «белку в колесе». Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций», — цитирует его «РИА Новости».



Парламентарий отметил, что появляются новые угрозы — это, по словам Хамзаева, снюсы, айкосы и вейпы.

Напомним, с 2022 года в России уже ужесточили наказания для курильщиков. Их начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях.