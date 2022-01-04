Этой ночью на уборку улиц Казани от снега выйдут 375 единиц специальной техники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью казанские улицы от снега будут очищать 63 дорожных рабочих и 375 единиц техники. В их число входят 70 комбинированных дорожных машин, 60 тракторных щеток, 138 самосвалов и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Снег будут вывозить из разных точек города. Работы будут производиться на улицах Амирхана, Баумана, Бутлерова, Габишева, Короленко, Копылова, Мавлютова, Нариманова, Тихомирнова и др. Дорожные службы призывают горожан не парковать машины вдоль проезжей части.

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня днем на уборку казанских улиц вышли 364 единицы спецтехники. За прошедшие сутки с улиц вывезли 20 тысяч 665 тонн снега, а с начала зимнего сезона — более 208 тыс. тонн снега.

Диана Жиленкова