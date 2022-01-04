Ушел из жизни бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев

На 65-м году ушел из жизни президент Национальной ассоциации кулинаров России, бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев. Причина смерти не уточняется.

«С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия, он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу. И сегодня все кулинары России скорбят о том, что мы потеряли поистине великого человека!» — говорится на сайте ассоциации.

Фото: facebook.com

Виктор Борисович Беляев родился 30 июня 1957 года в Норильске. Окончил с отличием московское профессиональное кулинарное училище. Беляев был распределен в столичный ресторан «Прага», а позднее получил предложение о работе поваром в Кремле.

В прошлом месяце на 89-м году ушел из жизни основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Как поделился его сын, в последние месяцы Зимин тяжело болел.

Диана Жиленкова