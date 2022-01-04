В феврале ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки

Организация ОПЕК+ приняла решение в следующем месяце продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, к такому решению пришли из-за того, что омикрон-штамм COVID-19 не способствует снижению спроса на мировом рынке нефти.

В ОПЕК+ подчеркнули особую важность полного соблюдения странами обязательств по нефтяной сделке и компенсационного механизма, который был продлен до конца июня 2022 года, передает «РИА Новости».

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В прошлом месяце сообщалось, что в текущем году на мировом рынке нефти ожидается профицит предложения в связи с восстановлением добычи. В декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сообщили, что в 2022 году мировая добыча нефти может увеличиться на 6,4 млн баррелей в сутки.

Диана Жиленкова