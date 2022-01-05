Завтра в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет татарский молодежный концерт

Завтра в 18.00 на главной сцене парка в Горкинско-Ометьевском лесу состоится татарский молодежный концерт. Об этом сообщает мэрия Казани.

Жители города смогут поближе ознакомиться с репертуаром представителей новой волны татарской поп-музыки и артистов лейбла Yummy Music. Так, перед зрителями выступят группы «Оммаж» и Noor, а также музыканты Ильгиз Шайхразиев, Fauzia и Said Olur’а.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, казанцы приглашаются к участию в семейном лыжном забеге, который состоится 8 января в лесопарке Лебяжье. Принять участие могут все желающие вне зависимости от возраста.

Диана Жиленкова