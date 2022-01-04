В татарстанской исправительной колонии открылся храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

На территории исправительной колонии №3 УФСИН России по Татарстану открылся храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Его посетил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также совершил чин Освящения новой святыни. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстану.



На службе присутствовали осужденные — члены местной православной общины. Торжественное открытие святыни совпало с церковным праздником в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы — покровительницы осужденных.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Осужденному, который активно участвовал в строительстве храма, вручили благодарственное письмо от митрополита. В свою очередь заключенные передали владыке Кириллу в дар резную икону.

Отмечается, что в общей сложности на территории исправительных учреждений УФСИН России по РТ функционируют восемь православных храмов и пять молельных комнат.

Фундамент нового храма заложили еще летом прошлого года. Его возводили на средства жертвователей по программе «Сельская церковь».



Диана Жиленкова