Казань вошла в список городов, где туристы бронируют больше всего домов на новогодние каникулы

Казань вошла в список городов, где туристы бронируют больше всего домов и коттеджей на новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса Tvil.ru.

Среди популярных направлений, где путешественники планируют арендовать дома, Крым, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Кисловодск, Нижний Новгород, Шерегеш, Суздаль, Олонец.

Забронировать дом в Казани на 3,5 ночи в среднем стоит 3 893 рубля. Дороже всего аренда обойдется в Шерегеше (Кемеровская область) — 9 546 рублей за 3 ночи, дешевле всего — в Сочи — 2 908 рублей за две ночи.

Фото: pixabay.com

Ранее сервис «Суточно.ру» выделил столицу Татарстана среди городов, где зафиксировали самые высокие цены на посуточную аренду жилья на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Снять квартиру на сутки в Казани в новогодние праздники обойдется в 4,4 тысячи рублей (стоимость выросла на 6%).



Татьяна Леухина