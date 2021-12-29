Казань попала в топ-3 городов с самыми высокими ценами на посуточную аренду жилья в новогодние праздники

В Москве, Казани и Нижнем Новгороде зафиксировали самые высокие цены на посуточную аренду жилья на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса бронирования «Суточно.ру».

Сутки аренды в Москве на каникулах обойдутся в среднем в 5 тысяч рублей. Это на 18% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Снять квартиру на сутки в Казани в новогодние праздники обойдется в 4,4 тысячи рублей (стоимость выросла на 6%), в Нижнем Новгороде — в 4,2 тысячи (на 11%).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также выросли цены на посуточную аренду квартир в Ярославле (3,99 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (3,9 тыс. рублей), передает РБК.



Татарстан уже вошел в список наиболее популярных регионов России среди организованных туристов в 2021 году.



Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщал в декабре, что гостиницы в республике загружены на 65—70% в период с 31 декабря по 2 января. В некоторых отелях нагрузка достигает 80 и 90%. Заполненность отелей республики со 2 по 5 января составляет 75—80%, с 6 по 9 января — 45—50%.