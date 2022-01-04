В Татарстане утром спасли рыбака, застрявшего на льду в мороз

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Камско-Устьинском районе сегодня утром спасли рыбака, застрявшего на льду в мороз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Рыбак остался на льду на Волге вблизи села Теньки в 2 км от берега. Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ доставили мужчину на берег в пгт. Камское Устье. Рыбак находился на льду по причине технической неисправности мотовездехода. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вчера спасатели оказали помощь замерзающему рыбаку на реке Кама. Мужчина не мог передвигаться из-за спазма ног.