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Происшествия

В Татарстане утром спасли рыбака, застрявшего на льду в мороз

11:52, 04.01.2022 1
В Татарстане утром спасли рыбака, застрявшего на льду в мороз
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Камско-Устьинском районе сегодня утром спасли рыбака, застрявшего на льду в мороз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Рыбак остался на льду на Волге вблизи села Теньки в 2 км от берега. Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ доставили мужчину на берег в пгт. Камское Устье. Рыбак находился на льду по причине технической неисправности мотовездехода. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вчера спасатели оказали помощь замерзающему рыбаку на реке Кама. Мужчина не мог передвигаться из-за спазма ног.

Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:22
    уже любительская рыбалка в близи берега не устраивает рыбачков,на доходный дальний промысел потянуло.
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