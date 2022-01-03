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В Татарстане спасли замерзшего на Каме рыбака

11:10, 03.01.2022
В Татарстане спасли замерзшего на Каме рыбака
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане на Каме спасатели оказали помощь замершему рыбаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о том, что на острове на реке Каме возле Менделеевска замерзает мужчина 1976 года рождения поступило в экстренные службы вчера вечером. Он не мог передвигаться из-за спазмов ног.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

К месту направились спасатели ЗПСО №6 на судне на воздушной подушке (СВП) «Хивус-6» и оперативная группа Менделеевского гарнизона. После этого они доставили рыбака на берег и передали медикам.

Происшествия Татарстан

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