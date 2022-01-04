Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили 93 новых случая COVID-19 — общее число заболевших в республике превысило 43 тысячи

11:35, 04.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 93 новых случая COVID-19 — общее число заболевших в республике превысило 43 тысячи
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане выявили 93 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 43 078.

Выздоровели за сутки 59 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 36 591. Подтвердились семь случаев смерти от коронавируса за сутки, всего — 1 460.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также