В США одобрили бустерные дозы вакцины Pfizer для подростков от 12 до 15 лет

Американский медицинский регулятор одобрил массовое применение бустерных доз вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Кроме того, разрешено сокращение времени между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech и применением бустерной дозы до пяти месяцев. Также разрешается вводить третью дозу первичной серии детям с ослабленным иммунитетом в возрасте от пяти до 11 лет.

Фото: Максим Платонов

Вчера стало известно, что в Хельсинки стали предлагать четвертую прививку от COVID-19. В частности, такая процедура рекомендуется людям с сильно ослабленным иммунитетом, в том числе тем, кто перенес пересадку органов, страдает онкологическими заболеваниями и др.

Диана Жиленкова