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«Ак Барс» обыграл «Сибирь»

15:53, 03.01.2022

В Новосибирске сыграли «Ак Барс» и «Сибирь». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился победой казанцев со счетом 6:2.

В составе казанской команды отличились Николай Коваленко, Дмитрий Кагарлицкий, Стивен Кэмпфер, Джордан Уил, Артем Галимов.

На прошлой неделе «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге со счетом 5:1. Также казанская команда обыграла «Металлург». Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 4:3.

Диана Жиленкова
СпортХоккей Татарстан

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