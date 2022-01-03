«Ак Барс» обыграл «Сибирь»
В Новосибирске сыграли «Ак Барс» и «Сибирь». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился победой казанцев со счетом 6:2.
В составе казанской команды отличились Николай Коваленко, Дмитрий Кагарлицкий, Стивен Кэмпфер, Джордан Уил, Артем Галимов.
На прошлой неделе «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге со счетом 5:1. Также казанская команда обыграла «Металлург». Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 4:3.
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