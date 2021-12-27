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«Ак Барс» обыграл «Магнитогорск» в матче Восточной конференции

21:30, 27.12.2021
«Ак Барс» обыграл «Магнитогорск» в матче Восточной конференции
Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0).

В составе «Ак Барса» отличились Илья Сафонов и Пер Линдхольм. Результативную передачу сделал Стивен Кэмпфер.

Следующий матч казанцы сыграют в Екатеринбурге против «Автомобилиста». «Металлург» встретится на выезде с минским «Динамо». Оба матча состоятся 29 декабря.

В субботу «Ак Барс» проиграл череповецкой «Северстали» в сегодняшнем матче со счетом 3:4.

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