«Ак Барс» обыграл «Магнитогорск» в матче Восточной конференции
Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0).
В составе «Ак Барса» отличились Илья Сафонов и Пер Линдхольм. Результативную передачу сделал Стивен Кэмпфер.
Следующий матч казанцы сыграют в Екатеринбурге против «Автомобилиста». «Металлург» встретится на выезде с минским «Динамо». Оба матча состоятся 29 декабря.
В субботу «Ак Барс» проиграл череповецкой «Северстали» в сегодняшнем матче со счетом 3:4.
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