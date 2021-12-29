«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
Казанский «Ак Барс» на выезде разгромил екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 1:5.
Уже на 4 минуте встречи шайбой отметился Артем Галимов, а еще через 10 минут счет удвоил Михаил Глухов. Илья Сафонов сделал счет 0:3 еще до первого перерыва. Еще двумя шайбами в третьем периоде в составе казанцев отметились канадский новичок Марк Барберио и вновь Артем Галимов.
Благодаря победе казанской команды определились первые участники предстоящего Кубка Гагарина-2021/2022. Ими стали магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор», лидирующие в Восточной конференции.
«Ак Барс» продолжает занимать третью строчку в Восточной конференции, набрав в 44 играх 60 очков. У ближайшего преследователя, «Салавата Юлаева» — 59 очков в тех же 44 играх чемпионата КХЛ.
Справка
Автомобилист — Ак Барс — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
29 декабря
«КСК Уралец»
Голы:
- 0:1 — 4 Галимов ()
- 0:2 — 14 Глухов (Барберио)
- 0:3 — 16 Сафонов (Лукоянов)
- 0:4 — 53 Барберио (Зарипов, Лукоянов)
- 0:5 — 54 Галимов (Кэмпфер, Дыняк)
- 1:5 — 59 Куликов (Рылов, Овчинников)
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