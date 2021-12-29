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«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге

19:55, 29.12.2021 1
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на выезде разгромил екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 1:5.

Уже на 4 минуте встречи шайбой отметился Артем Галимов, а еще через 10 минут счет удвоил Михаил Глухов. Илья Сафонов сделал счет 0:3 еще до первого перерыва. Еще двумя шайбами в третьем периоде в составе казанцев отметились канадский новичок Марк Барберио и вновь Артем Галимов.

Благодаря победе казанской команды определились первые участники предстоящего Кубка Гагарина-2021/2022. Ими стали магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор», лидирующие в Восточной конференции.

«Ак Барс» продолжает занимать третью строчку в Восточной конференции, набрав в 44 играх 60 очков. У ближайшего преследователя, «Салавата Юлаева» — 59 очков в тех же 44 играх чемпионата КХЛ.

Справка

Автомобилист — Ак Барс — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

29 декабря

«КСК Уралец»

Голы:

  • 0:1 — 4 Галимов ()
  • 0:2 — 14 Глухов (Барберио)
  • 0:3 — 16 Сафонов (Лукоянов)
  • 0:4 — 53 Барберио (Зарипов, Лукоянов)
  • 0:5 — 54 Галимов (Кэмпфер, Дыняк)
  • 1:5 — 59 Куликов (Рылов, Овчинников)

СпортХоккей Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:10
    Это другое дело, а то сначала написали: Ак барс проиграл Автомобилисту
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